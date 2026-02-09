Roma-Cagliari streaming gratis | Serie A Live

Il lunedì di calcio si chiude con il posticipo di Serie A all’Olimpico. La Roma cerca punti importanti per avvicinarsi alle posizioni europee, mentre il Cagliari lotta per evitare la retrocessione. La partita si gioca questa sera in uno stadio pieno di tensione e speranze.

Il lunedì di Serie A si chiude in grande stile con il posticipo dell’Olimpico, un incrocio che mette in palio punti pesanti per le ambizioni europee della Roma e la salvezza del Cagliari. La sfida tra Gian Piero Gasperini e Fabio Pisacane, valida per il ventiquattresimo turno del campionato, sarà garantita da una copertura televisiva totale, offrendo agli appassionati e ai fantallenatori diverse opzioni per non perdere nemmeno un minuto della contesa. Il fischio d’inizio è fissato per questa sera, lunedì 9 febbraio, alle ore 20:45, in uno stadio che si preannuncia caldissimo nonostante l’orario lavorativo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Serie A, Roma–Cagliari: dove vederla in TV e streaming (9 febbraio 2026)La 24ª giornata di Serie A si chiude con il posticipo tra Roma e Cagliari, in programma lunedì 9 febbraio 2026 alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico di ... funweek.it

Roma-Cagliari, sollievo per Pisacane: Dybala dà forfait x.com

Calcio: stasera la Roma contro il Cagliari all'Olimpico per un posto in Champions. Lazio pirata allo Juventus Stadium Stasera alle ore 20.45 allo Stadio Olimpico la Roma affronterà il Cagliari di Pisacane per raggiungere a quota 46 la Juventus. Una partita deli facebook