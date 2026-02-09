Lily, una gattina di pochi mesi, vive da tre anni nel gattile di San Venerio. La trovano abbandonata e magra, ora corre e gioca, pronta a trovare una famiglia che possa darle tutto l’amore che merita.

Grandi occhi color salvia, lunghe vibrisse bianche, nasino rosa e orecchie a punta. Lily è un’incantevole gattina di ancora pochi mesi di età che, da tre, si trova ospite del gattile municipale di San Venerio, dopo essere stata ritrovata completamente sola e in cattive condizioni di salute sul nostro territorio e tratta in salvo. Oggi completamente rimessa in sesto, grazie alle cure veterinarie che ha ricevuto nella struttura di via del Monte e alle attenzioni dei volontari che si sono occupati di lei, Lily è pronta più che mai per trovare al più presto una famiglia – o un singolo aspirante proprietario – che la ami incondizionatamente e che di lei si prenda cura. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Quintessenza della felinità. Lily, agilissima e curiosa

Approfondimenti su San Venerio

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su San Venerio

Argomenti discussi: Quintessenza della felinità. Lily, agilissima e curiosa.

Quintessenza della felinità. Lily, agilissima e curiosaGrandi occhi color salvia, lunghe vibrisse bianche, nasino rosa e orecchie a punta. Lily è un’incantevole gattina di ancora pochi mesi di età che, da tre, si trova ospite del gattile municipale di San ... lanazione.it