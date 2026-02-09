Programmazione NBA su Sky Sport 9 al 12 febbraio

La regular season NBA si ferma per l’All-Star Weekend, ma su Sky Sport 9 al 12 febbraio ci sono ancora tre partite da vedere in diretta. Gli appassionati potranno seguire le sfide live e in streaming su NOW, mentre la pausa lascia spazio alle stelle del basket per brillare in un evento speciale.

la regular season nba entra in pausa per l’all-star weekend, offrendo tre appuntamenti da seguire live su Sky e in streaming su NOW. l’attenzione è centrata sui duelli tra squadre di alto livello, con protagonisti che guidano l’interesse dei tifosi e degli appassionati di pallacanestro. in differita martedì alle 11.00, 15.30 e 22.00 su Sky Sport Basket, la telecronaca è curata da Francesco Bonfardeci e Matteo Soragna. in differita giovedì alle 11.00, 15.30 e 22.00 su Sky Sport Basket, la telecronaca è di Flavio Tranquillo e Davide Pessina. Sky offre una copertura editoriale quotidiana con notizie, highlights, studi e aggiornamenti continui su Sky Sport 24.🔗 Leggi su Mondosport24.com

Approfondimenti su NBA Weekend

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su NBA Weekend

Argomenti discussi: Su Sky 'Otto infinito-Vita e Morte di un Mamba': il racconto teatrale firmato da Buffa; I Lakers battono Phila, colpo Warriors a Phoenix; Sport oggi in tv, la programmazione di martedì 3 febbraio: Bologna-Milan, Setterosa, tennis e atletica; New York batte i Lakers, vincono Celtics e Spurs.

Sky Sport Basket: la programmazione NBA dal 2 al 8 FebbraioMilano, 2 febbraio 2026. Nella penultima settimana di Regular Season prima della sosta per l’All Star Weekend, nella Casa dello Sport di Sky in scena ... basketinside.com

NBA, i risultati della domenica: i Knicks sbancano Boston, vittorie per Heat e ClippersLeggi su Sky Sport l'articolo NBA, i risultati della domenica: i Knicks sbancano Boston, vittorie per Heat e Clippers ... sport.sky.it

Baccalà, cetrioli, bonsai, renne, spade e diamanti: tutti i trofei più strani dello sport #SkySport x.com

Tre punti che pesano, tra classifica e polemiche Negli studi di Sky Sport, Paolo Condò analizza la vittoria del Napoli contro il Genoa, partendo dal valore del risultato in chiave obiettivi stagionali. “Una vittoria di capitale importanza quella contro il Genoa. Capit facebook