Programmazione NBA su Sky Sport 9 al 12 febbraio

Da mondosport24.com 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La regular season NBA si ferma per l’All-Star Weekend, ma su Sky Sport 9 al 12 febbraio ci sono ancora tre partite da vedere in diretta. Gli appassionati potranno seguire le sfide live e in streaming su NOW, mentre la pausa lascia spazio alle stelle del basket per brillare in un evento speciale.

la regular season nba entra in pausa per l’all-star weekend, offrendo tre appuntamenti da seguire live su Sky e in streaming su NOW. l’attenzione è centrata sui duelli tra squadre di alto livello, con protagonisti che guidano l’interesse dei tifosi e degli appassionati di pallacanestro. in differita martedì alle 11.00, 15.30 e 22.00 su Sky Sport Basket, la telecronaca è curata da Francesco Bonfardeci e Matteo Soragna. in differita giovedì alle 11.00, 15.30 e 22.00 su Sky Sport Basket, la telecronaca è di Flavio Tranquillo e Davide Pessina. Sky offre una copertura editoriale quotidiana con notizie, highlights, studi e aggiornamenti continui su Sky Sport 24.🔗 Leggi su Mondosport24.comImmagine generica

Approfondimenti su NBA Weekend

Passare il Natale 2025 con la programmazione speciale di Sky Sport F1 e Sky Sport MotoGP

Programmazione tv serie a 12° giornata napoli-atalanta su sky e derby di milano solo su dazn

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su NBA Weekend

Argomenti discussi: Su Sky 'Otto infinito-Vita e Morte di un Mamba': il racconto teatrale firmato da Buffa; I Lakers battono Phila, colpo Warriors a Phoenix; Sport oggi in tv, la programmazione di martedì 3 febbraio: Bologna-Milan, Setterosa, tennis e atletica; New York batte i Lakers, vincono Celtics e Spurs.

programmazione nba su skySky Sport Basket: la programmazione NBA dal 2 al 8 FebbraioMilano, 2 febbraio 2026. Nella penultima settimana di Regular Season prima della sosta per l’All Star Weekend, nella Casa dello Sport di Sky in scena ... basketinside.com

programmazione nba su skyNBA, i risultati della domenica: i Knicks sbancano Boston, vittorie per Heat e ClippersLeggi su Sky Sport l'articolo NBA, i risultati della domenica: i Knicks sbancano Boston, vittorie per Heat e Clippers ... sport.sky.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.