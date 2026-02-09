prezzo gas al metro cubo oggi

Oggi il prezzo del gas al metro cubo cambia ancora, con variazioni che influenzano le bollette di molte famiglie. Chi deve riscaldare casa o usare il gas per il lavoro si tiene aggiornato per capire quanto spenderà nei prossimi giorni. Le fluttuazioni di mercato continuano a rendere difficile prevedere i costi, ma sapere il prezzo attuale aiuta a pianificare meglio.

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente rappresenta un’informazione fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la propria spesa energetica. Sapere quanto costa il gas oggi significa poter stimare con maggiore precisione l’importo della prossima bolletta e valutare eventuali cambi di fornitore o di offerta. In questo articolo analizziamo il prezzo della materia prima gas aggiornato al 09 Febbraio 2026, cosa significa per la tua bolletta e quanto potresti pagare in base al tuo profilo di consumo. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 09 Febbraio 2026 è fissato da ARERA in 0,388348 €Smc (dato riferito a Ottobre 2025, ultimo valore disponibile). 🔗 Leggi su Quifinanza.it

