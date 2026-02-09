per i medici americani la parola di lindsey conta tanto ma

La star del circuito Lindsey Vonn torna a far parlare di sé. Stavolta, l’atleta americana ha suscitato reazioni contrastanti: per alcuni, la sua parola pesa molto, ma altri non sono convinti che tutto sia così semplice. Tra follia e coraggio, il confine tra un fuoriclasse e una semplice atleta si fa sempre più sottile.

Follia o coraggio, caparbietà o irresponsabilità: è sottile la linea di confine che separa l'atleta fuoriclasse da chi è semplicemente atleta. Lindsey Vonn ha osato perché era certa di poterselo permettere. «Ho provato a mettere gli sci, mi sento stabile aveva detto la fuoriclasse americana a Cortina in una conferenza stampa affollata di giornalisti di tutto il mondo dopo il grave incidente. Mi sono rotta il legamento crociato anteriore sinistro, ma proverò a correre lo stesso, aiutata da un tutore». Ha corso e la montagna ha sentito il suo urlo di dolore. Era l'ultima gara a cinque cerchi, l'ultima della carriera, e lei voleva esserci. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

