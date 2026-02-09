Pelle luminosa anche d’inverno? Basta aggiungere questi 7 cibi alla tua dieta

Quando le temperature calano, la pelle rischia di apparire spenta e disidratata. Per mantenerla luminosa anche nei mesi freddi, basta integrare nella dieta alcuni alimenti ricchi di nutrienti. Questo approccio naturale può aiutare a rafforzare la barriera cutanea dall’interno, senza affidarsi solo a creme e prodotti esterni.

Quando le temperature scendono, l’aria fredda e il riscaldamento domestico aggrediscono la nostra barriera cutanea, rendendo spesso insufficienti le semplici creme idratanti. La vera strategia per una pelle radiosa durante i mesi freddi inizia dall’interno: nutrire le cellule con vitamine e grassi buoni permette infatti di contrastare la desquamazione e l’opacità stagionale. Secondo i principali esperti di nutrizione, esistono sette categorie di alimenti che non dovrebbero mai mancare nel tuo carrello invernale per mantenere il viso elastico e sano. 1. Il potere dei pesci grassi. Il salmone selvaggio è tra i migliori alleati grazie all’altissima concentrazione di Omega-3. 🔗 Leggi su Cultweb.it

