Party night - Solo musica italiana con Digei Cipo a Pontedera

A Pontedera torna la serata tutta dedicata alla musica italiana, con Digei Cipo che fa ballare e cantare il pubblico. La notte sarà un’occasione per urlare “Sarà perché ti amo” senza timori e rivivere gli inni che hanno segnato intere generazioni. Un viaggio tra canzoni del passato e pezzi meno noti, pronti a far divertire chi si presenta con voglia di lasciarsi andare.

Ritorna la serata in cui potrai finalmente urlare "Sarà perché ti amo" senza vergogna. Un viaggio tra inni generazionali, perle dimenticate del passato e canzoni che non vorrai ammettere di conoscere. Un djset tutto italiano tra le hit di ieri e di oggi condotto da Cipo, anima della band "Cecco.

