Ospedale di Viterbo il grazie di una paziente | In buone mani un percorso delicato diventa più leggero

Una paziente dell’ospedale di Viterbo ha espresso il suo ringraziamento ai medici dopo aver affrontato un intervento di colecistectomia in laparoscopia robotica. La donna ha detto che, grazie al lavoro del dottor Domenico Giannotti e del dottor Pietro Maria Amodio, il percorso delicato si è fatto molto più leggero. La sua testimonianza mostra quanto la professionalità e la cura possano fare la differenza in situazioni di difficoltà.

Desidero ringraziare di cuore il dottor Domenico Giannotti e il dottor Pietro Maria Amodio per l'intervento di colecistectomia in laparoscopia robotica all'ospedale Santa Rosa di Viterbo. Un grazie speciale va a tutta l'equipe della sala operatoria per la professionalità, la competenza e.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Approfondimenti su Viterbo Ospedale "Un grazie al Gom di Reggio Calabria": quando un percorso di cura doloroso diventa percorso di speranza e fiducia Paziente riacquista completamente la vista grazie a un intervento innovativo all’ospedale di Caserta La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Viterbo Ospedale Argomenti discussi: La Rete di cure palliative della Asl di Viterbo ottiene il riconoscimento regionale; Viterbo: ospedale grande degli Infermi, bonificati i locali; Ex ospedale, Sabatini: Bonificati i locali, il progetto di recupero va avanti; Cure palliative, la Regione Lazio accredita la rete della Asl di Viterbo: assistenza garantita su tutto il territorio. Viterbo – Ospedale Grande, qualcosa si muove. Sabatini: Locali bonificati, primo step quasi conclusoComplessivamente sono state rimosse 3,2 tonnellate di guano, 29 tonnellate di rifiuti solidi, 1,5 tonnellate di carta e cartone e circa 650 chilogrammi di prodo ... etrurianews.it Viterbo: ospedale grande degli Infermi, bonificati i localiRimosse più di 30 tonnellate di rifiuti dalla struttura destinata diventare borgo della cultura, ieri il sopralluogo della Regione, Daniele Sabatini (FdI): «Il progetto di recupero va avanti» ... civonline.it Turismo in crescita a Viterbo, il Comune dà i dati Ex ospedale grande degli infermi, sopralluogo della Regione Principio d'incendio in un'azienda di rifiuti L'Unitus tra i migliori atenei d'Europa, il riconoscimento facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.