Okafor da alternativa al Milan a titolare al Leeds | ecco i numeri dell’attaccante

Noah Okafor da riserva al Milan a titolare al Leeds. L’attaccante svizzero sta trovando spazio in Premier League e i numeri dimostrano come sia cresciuto in fretta. Dopo il trasferimento estivo, Okafor ha conquistato una maglia da titolare, dimostrando di avere ancora tanto da offrire.

Se il Milan non si è poi mosso molto in inverno, la dirigenza rossonera si è invece mossa moltissimo in estate, tra nuovi arrivi e tante partenze. Il club, infatti, decise di cambiare molto dopo una stagione del tutto deludente sia a livello di prestazioni che di risultati. La rosa è stata anche accorciata visto che il Milan non ha dovuto affrontare nessuna coppa europea. Tra le cessioni estive a titolo definitivo anche quella di Noah Okafor, attaccante svizzero. LEGGI ANCHE: Milan, Modric: non solo classe e qualità. C'è un dato che sorprende davvero>>> Il Leeds lo ha prelevato dal Milan per circa 21 milioni di euro, dopo che Okafor aveva ben figurato con Massimiliano Allegri durante la tournée estiva dei rossoneri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Noah Okafor, ex giocatore del Milan, ha iniziato la stagione 202526 con il Leeds United.

