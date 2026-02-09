Nuovo Obiettivo Live | FC Pro Leagues – Ecco come e quando ottenerlo

Nuovo Obiettivo Live torna questa settimana con i premi spettatore. Seguendo le competizioni ufficiali FC Pro sui canali Twitch o YouTube, i giocatori possono riscattare pacchetti di alto livello senza spendere soldi. Basta partecipare alle dirette e completare le sfide per potenziare la propria squadra. L’evento ripropone un modo semplice per arricchire la propria rosa e mantenere alta la sfida.

Torna l’appuntamento con i premi spettatore! Seguendo le competizioni ufficiali FC Pro sui canali social (Twitch o YouTube) potrai riscattare pacchetti di alto livello per potenziare la tua rosa gratuitamente. Ricorda di collegare il tuo account EA a quello della piattaforma scelta per ricevere i premi. Come collegare L’account EA a Twitch. Come collegare l’account EA a YouTube. Dettagli dei Premi e Orari. L’obiettivo rimarrà attivo per 27 giorni, coprendo due dei principali eventi competitivi della stagione. FC Pro LALIGA (11 e 12 Febbraio). Orario diretta: dalle 15:00 alle 22:00 (ora italiana) Segui per 15 minuti: 1x Pacchetto 3 Giocatori Oro Rari 83+ OVR. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

