non solo cr7 i big in uscita dalla saudi pro league

Cristiano Ronaldo potrebbe lasciare la Saudi Pro League. La sua protesta ha messo in allarme i vertici del calcio saudita, che temono un effetto domino. Al momento, il portoghese sembra pronto a dire addio, ma non è chiaro se altri grandi nomi seguiranno la sua strada. La situazione tiene banco nel paese, dove si parla molto di questa possibile uscita.

Cristiano Ronaldo e il suo “ sciopero ” iniziano a far saltare i nervi in Saudi Pro League e in genere ai vertici del Paese: in Arabia Saudita non si parla di altro, e quella che al momento sembra una probabile uscita di scena del pezzo più pregiato del massimo campionato di calcio locale potrebbe non rivelarsi un caso isolato. ono passati tre anni da quell’uscita di Cr7 in cui il campione lusitano elogiava i piani di rilancio della Saudi Pro League, proiettata a diventare una delle massime competizioni a livello globale, almeno a parole. “Non è come dice la Uefa. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

Is Cristiano Ronaldo Staying Return to Training Amidst Internal Turmoil at Al Nassr

