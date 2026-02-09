Mister Pippo Romano sta per tornare sulla panchina del Messina

Il Messina ha deciso di richiamare Pippo Romano sulla panchina. Dopo un mese dall’ultima partita contro la Sancataldese, la società ha scelto di affidarsi di nuovo all’allenatore. Romano tornerà a guidare la squadra, sperando di rilanciare le sorti del club.

Il Messina sta per fare marcia indietro per quanto riguarda la conduzione tecnica. La società giallorossa ha deciso di affidarsi di nuovo a Pippo Romano, ad un mese esatto dalla sua ultima apparizione contro la Sancataldese. E’ terminata, quindi, dopo sole quattro partite, la parentesi in.🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

