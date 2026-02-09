In diretta su Rete 4, Annalisa, giovane attivista, ha affermato che in Italia non c’è libertà d’espressione. La sua uscita è arrivata durante la trasmissione Dritto e rovescio, scatenando subito reazioni. Luca, presente in studio, ha reagito con sarcasto, definendo tutto “l’ultima pagliacciata sinistra da Del Debbio”. La discussione tra i due si è infiammata in pochi minuti, mentre il pubblico seguiva attentamente.

«In Italia non c’è libertà d’espressione». Lo disse in tv Annalisa, giovane attivista in studio a Dritto e rovescio, in prima serata su Rete 4. Non male, come bavaglio. A lei e al sodale Luca, il conduttore Paolo Del Debbio dedica ampio spazio, facendoli attaccare a spron battuto Giorgia Meloni, il governo “fascista”, le forze dell’ordine. Sono ideologicamente vicini agli antagonisti che hanno messo a ferro e fuoco Torino sabato scorso, per difendere i democratici ragazzi di Askatasuna. Non stupisce, dunque, che non riescano a dire parole chiare riguardo ai poliziotti aggrediti e all’agente preso a martellate. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Luca e Annalisa, "bavaglio!": l'ultima pagliacciata sinistra da Del Debbio

