le prime pagine di oggi

Questa mattina il governo di Giorgia Meloni ha attaccato i “nemici dell’Italia”, parlando di chi lavora contro gli interessi nazionali. Nel frattempo, un comico ha deciso di non partecipare a Sanremo, senza spiegare bene le sue ragioni. Le medaglie italiane alle Olimpiadi invernali arrivano tra le congratulazioni, ma anche con qualche polemica. Infine, Lindsey Vonn è caduta durante una discesa invernale, un incidente che ha fatto discutere gli appassionati di sport.

Meloni e i "nemici dell'Italia", un comico non va a Sanremo, le medaglie italiane e la caduta di Lindsey Vonn alle Olimpiadi invernali Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: molti titolano sulle parole della presidente del Consiglio Meloni, che ha definito "nemici dell'Italia" i responsabili degli scontri di sabato durante un corteo contro le Olimpiadi a Milano e gli autori dei presunti sabotaggi alle linee ferroviarie che hanno provocato forti ritardi, sempre sabato. Altri aprono sulla rinuncia del comico Andrea Pucci a partecipare al festival di Sanremo per gli insulti e le minacce ricevute dopo l'annuncio della sua presenza, altri ancora si occupano dei contenuti del decreto "sicurezza" approvato la settimana scorsa dal governo, e Domani segue le notizie sulla frana di Niscemi, in Sicilia.

