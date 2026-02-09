Il 10 febbraio 2026 si rivela una giornata decisiva per il calcio europeo. A Napoli, i tifosi aspettano con ansia i risultati della loro squadra, mentre in Inghilterra si seguono con attenzione le gare della Premier League. Parallelamente, in Italia, si cercano i pronostici per le partite di Serie B. La giornata promette sorprese e colpi di scena, con le sfide che potrebbero cambiare le sorti di molte classifiche.

Il martedì calcistico del 10 febbraio 2026 si preannuncia come uno spartiacque fondamentale per diverse competizioni europee, con l’attenzione dei media sportivi equamente divisa tra i campi italiani e il fascino della Premier League. Dalla Coppa Italia alla Serie B, passando per il palcoscenico di Londra, la serata si preannuncia densa di significati tattici e scontri diretti che potrebbero ridisegnare gli obiettivi stagionali di club storici. La schedina vincente. DATA PARTITA PRONOSTICO 10022026 19:00 ITALIA: Serie B Sampdoria – Palermo Multigol 1 – 2 squadra ospite 10022026 20:00 ITALIA: Serie B Padova – Carrarese 1X 10022026 20:00 ITALIA: Serie B Venezia – Modena Squadra casa vince almeno un tempo 10022026 20:30 INGHILTERRA: Premier League Tottenham Hotspur – Newcastle United Gol 10022026 20:30 INGHILTERRA: Premier League Chelsea – Leeds United 1 10022026 21:00 ITALIA: Coppa Italia Napoli – Como Multigol 1 – 3 casa + 0 – 2 ospite In Italia, il focus principale è sul Diego Armando Maradona, dove il Napoli affronta il Como nei quarti di finale di Coppa Italia. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

La schedina vincente del 10 febbraio: tra Napoli, Serie B e il grande calcio inglese

