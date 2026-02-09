La nobile italo-cubana celebre per il suo carattere fumantino è stata concorrente e opinionista di tanti programmi tv

La contessa Patrizia de Blanck, nota per il suo carattere forte e la lunga carriera in tv, è morta a Roma all’età di 85 anni. Dopo una lunga malattia, lascia un vuoto nel mondo dello spettacolo italiano. È stata concorrente e opinionista in diversi programmi, diventando un volto riconoscibile e spesso al centro delle polemiche.

È morta a Roma a 85 anni, dopo una lunga malattia, Patrizia de Blanck, contessa e celebre volto tv, famosa per aver partecipato come concorrente e opinionista in tanti programmi televisivi italiani. Dopo il debutto in tv nel 1958 come valletta nel programma Il Musichiere, Patrizia nel 2002 diventa una celebrità come ospite fissa a Chiambretti c’è su Rai 2. Simona Ventura e il sì all’Isola dei Famosi: perché la Rai le taglia il compenso X Leggi anche › Scandali al sole, settima puntata: la vita scabrosa (e gli omicidi) della nobiltà italiana Patrizia De Blanck: morta a 85 anni la Contessa della tv dopo una lunga malattia. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - La nobile italo-cubana, celebre per il suo carattere fumantino, è stata concorrente e opinionista di tanti programmi tv Approfondimenti su Patrizia de Blanck Grande Fratello, Beatrice Luzzi e le bordate: "Come opinionista sono stata schiacciata, come concorrente psicopatia contro" Nobile e ’Italo Jazz’ omaggiano il cinema La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Patrizia de Blanck Chi è Andy Diaz, il saltatore italo-cubano per la prima volta in azzurro alle Olimpiadi di Parigi 2024Per la prima volta in maglia azzurra proprio alle Olimpiadi, Andy Diaz può dare fastidio ai suoi connazionali della diaspora cubana anche per l’oro. Leggi tutte le notizie di Fanpage.it nel tuo feed ... fanpage.it Venerdì 23 gennaio - ARMIN LINKE Venerdì 23 gennaio torneremo nello storico Palazzo Grifoni Budini Gattai con uno sguardo diverso: ad attenderci stavolta nelle stanze decorate del piano nobile, la mostra dell'artista italo-tedesco Armin Linke dal titol facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.