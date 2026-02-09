La dieta aiuta anche gli occhi i cibi per proteggere la vista

Questa mattina, un nuovo studio mette in luce come una corretta alimentazione possa aiutare anche la vista. Mangiare bene non serve solo a perdere peso o a tenere sotto controllo pressione e zuccheri, ma può anche proteggere gli occhi. È una scoperta che potrebbe cambiare le abitudini di molte persone, soprattutto chi passa molte ore davanti allo schermo.

(Adnkronos) – Quando si pensa all'alimentazione, ci si concentra sui benefici 'tradizionali' associati a regimi alimentari equilibrati: la perdita di peso, il calo della pressione, il controllo di livelli di glicemia e colesterolo. Ci si concentra sul quadro cardiovascolare, senza considerare spesso altri effetti. In particolare, scelte opportune a tavola possono migliorare la salute degli occhi.

