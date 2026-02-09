Italia Gravina fiducioso per i Mondiali | playoff cruciali e attenzione alla forma dei giocatori di Serie A

Gravina si mostra ottimista sui playoff di marzo. Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, dice che l’Italia ha buone possibilità di qualificarsi ai Mondiali, ma chiede ai giocatori di Serie A di mantenere alta la forma. Non nasconde le sfide, ma è fiducioso che con impegno e attenzione si possa arrivare lontano.

Gravina Rassicura: L’Italia del Calcio Guarda con Fiducia ai Playoff Mondiali. Il presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), Gabriele Gravina, ha espresso oggi, 9 febbraio 2026, un cauto ottimismo riguardo alle prospettive della nazionale italiana nel percorso di qualificazione ai Mondiali attraverso i playoff. Le sue dichiarazioni, giungono in un momento cruciale per il calcio italiano, caratterizzato da una stagione agonistica intensa e da una crescente attenzione mediatica sulle prestazioni delle squadre nazionali e dei club. L’affermazione di Gravina non è arrivata a caso. Il panorama calcistico italiano è attualmente sotto esame, con un’attesa particolare per le sfide che attendono la nazionale nei playoff.🔗 Leggi su Ameve.eu

