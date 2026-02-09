Quest’inverno, l’Hotel Due Cime offre un modo diverso di vivere la montagna. Niente file e folla, solo tranquillità tra le neve e le tradizioni carniche. I visitatori possono scoprire un lato autentico delle Dolomiti, gustando anche specialità locali e vivendo esperienze gourmet senza stress.

C’è un modo diverso di vivere la montagna d’inverno: lontano dalle code, dalle località iper-affollate e dal “tutto uguale”. Nel cuore delle Dolomiti Friulane, tra le aree più intatte dell’arco alpino italiano, nasce Hotel Due Cime, nuovo boutique hotel nel centro di Forni di Sopra, pensato per chi cerca semplicità, comfort e flessibilità senza rinunciare alla qualità delle esperienze. Qui la neve fa da cornice a un turismo più lento e consapevole: boschi silenziosi, aria tersa, ritmi autentici. E una destinazione che della sostenibilità ha fatto un tratto identitario: Forni di Sopra è l’unico comune del Friuli Venezia Giulia a vantare l’autosufficienza energetica. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

© Periodicodaily.com - Inverno nelle Dolomiti Friulane: all’Hotel Due Cime un soggiorno tra neve, tradizioni carniche ed esperienze gourmet

Approfondimenti su Dolomiti Friulane

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Dolomiti Friulane

Argomenti discussi: In arrivo sui monti: nevicata non-stop fino a giovedì mattina. Accumuli rilevanti su Dolomiti friulane e venete.

Ritrovati sani e salvi i due escursionisti statunitensi dispersiE' stata ritracciata in tarda mattinata la coppia di giovani escursionisti statunitensi per i quali è stata messa in atto un'imponente operazione di ricerca cominciata ieri sera, con squadre a terra ... rainews.it

Inverno a Madonna di Campiglio: sci, adrenalina e passeggiate nelle DolomitiMadonna di Campiglio in inverno mostra due anime che convivono senza cercare compromessi: il centro elegante, fatto di boutique e locali curati, e una corona di boschi e cime che richiama chi vuole ... quotidiano.net

Mancano 2 settimane al Cross Vajont! Sport, natura e passione per il cross nelle Dolomiti Friulane. Evento promosso da Atletica Dolomiti Friulane Segna la data 22 febbraio 2026. Ti aspettiamo! facebook

Ogni casa dei paesi del Parco delle Dolomiti Friulane ha una storia da raccontare. Osservare da vicino la struttura delle abitazioni svela il rapporto tra territorio ed essere umano. Ph. Fulvia De Damiani #piccolipaesi #dolomitifriulane #pndf #friulidavivere x.com