Incidente nella notte in via Garibaldi lo schianto al semaforo | due motociclisti in fin di vita

Un incidente nel cuore della notte a via Garibaldi ha lasciato due motociclisti in condizioni gravissime. Le moto si sono scontrate violentemente al semaforo tra via Garibaldi e via Primo Settembre, poco dopo mezzanotte. I soccorsi sono arrivati in fretta, ma le condizioni dei due uomini sono critiche. La strada è stata chiusa temporaneamente mentre i vigili indagano sulla dinamica.

Impatto poco dopo mezzanotte all’incrocio con Primo Settembre. I due ricoverati in gravi condizioni. Indagini in corso Un incrocio, due moto, una manciata di secondi che hanno cambiato tutto. È pesante il bilancio dell’incidente avvenuto nella notte di sabato, dopola mezzanotte, all’altezza del semaforo tra via Garibaldi e via Primo Settembre, dove due motociclette si sono scontrate con estrema violenza. A entrare in collisione sono state una Yamaha Super Ténéré e una Honda CBX. Le cause sono ancora oggetto di accertamento. Le condizioni dei motociclisti sono apparse fin da subito gravissime. I sanitari del 118, intervenuti tempestivamente, hanno disposto il trasporto in codice rosso: uno dei feriti è stato condotto al policlinico universitario, l’altro all’ospedale Piemonte.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Approfondimenti su Via Garibaldi

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Via Garibaldi

Argomenti discussi: Monza, incidente nella notte in viale Stucchi: cinque coinvolti, un ferito; Tragico incidente stradale a Saronno: due giovani morti nella notte in viale Europa; Incidente nella notte a Saronno, morti due ragazzi di 22 e 24 anni: l'auto a forte velocità si è schiantata contro un albero; Nella notte incidente tra due auto sulla SS 219 a Padule. Due ragazzi di Gubbio e Gualdo Tadino in Ospedale.

Due incidenti nella notte: due vittime, entrambi giovani ragazze. Grave un bimbo di sette anniDue incidenti mortali e due giovani donne, di 26 e 21 anni, sono morte nella notte. Ancora sangue in provincia di Bari. Un morto, una giovane ... msn.com

Auto fuori controllo si schianta contro un albero: nell'incidente muoiono due ragazziDue ragazzi di 22 e 24 anni sono morti in un incidente stradale avvenuto nella notte di venerdì a Saronno (Varese). Lo schianto non ha lasciato scampo ai due giovani, che sono probabilmente deceduti s ... milanotoday.it

Incidente a Messina sabato notte con serie conseguenze. Indagini in corso della polizia municipale facebook

Nella notte incidente tra due auto sulla SS 219 a Padule. Due ragazzi di Gubbio e Gualdo Tadino in Ospedale x.com