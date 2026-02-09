In occasione del 45° anniversario della prima messa in onda televisiva italiana la proiezione evento degli ultimi episodi della serie

La televisione italiana celebra i 45 anni della sua prima trasmissione con una proiezione speciale degli ultimi episodi di una serie che ha fatto la storia. Decine di spettatori si sono riuniti davanti agli schermi, rivivendo un pezzo di infanzia e riscoprendo le radici di un talento che ha lasciato il segno nel mondo dell’animazione. L’evento ha richiamato anche chi, ancora oggi, si emoziona davanti alle opere di Miyazaki, dimostrando quanto quell’epoca sia ancora viva nel cuore di molti.

U n tuffo nell'infanzia per gli spettatori degli anni passati. E un'occasione imperdibile per tutti, per scoprire o riscoprire quanto il talento di Hayao Miyazaki fosse già maturo ben prima della nascita della factory dove ha realizzato i suoi capolavori. Arriva al cinema per tre giorni, da oggi all'11 febbraio, Conan, il ragazzo del futuro: è l'unica serie animata diretta dal Premio Oscar e andò in onda in Italia nel 1981, diventando un caposaldo dell'animazione giapponese. Nelle sale italiane in questi tre giorni verrà proiettato un montaggio in 4k degli ultimi episodi (dal 23 al 26). Conan, il ragazzo del futuro è il primo lavoro da regista di Hayao Miyazaki: il Maestro ne curò anche il character design e mise mano allo storyboard e alle scenografie.

