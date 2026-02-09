#iltempodioshø

Questa mattina, il quotidiano Il Tempo apre con una vignetta di Osho, mentre si scopre che Andrea Pucci ha deciso di lasciare il Festival di Sanremo. La notizia ha colpito molti, anche perché l’addio del comico arriva in un momento inaspettato. Pucci ha annunciato il suo ritiro attraverso i canali social, senza entrare troppo nei dettagli. La sua decisione ha sorpreso fans e addetti ai lavori, che si aspettavano di vederlo ancora sulla scena del festival. Intanto, la vignetta di Osho accompagna il giornale, come un

La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo di lunedì 9 febbraio 2026. Andrea Pucci si ritira da Sanremo. Passo indietro del comico dopo gli insulti social e le proteste del Pd sulla sua presenza: «Clima d'odio contro di me». Meloni: «Deriva illiberale». Solidarietà anche da Salvini e Tajani. La Rai: «Clima di intolleranza e di violenza».

