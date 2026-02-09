Questa mattina il prezzo dell’energia elettrica in Italia si conferma stabile. Il PUN, il Prezzo Unico Nazionale, si aggira intorno a 0,1368 euro per kilowattora. Nessuna grande variazione rispetto ai giorni scorsi, anche se nei mercati si segnalano oscillazioni leggere. La situazione resta sotto controllo, mentre le tariffe continuano a rimanere abbastanza ferme.

Il Prezzo Unico Nazionale (PUN) dell’energia elettrica aggiornato a oggi, 9 Febbraio 2026, si attesta a 0,1368 €kWh. Analizzando le variazioni orarie della giornata precedente, 8 Febbraio 2026, il valore minimo registrato è stato di 0,1023 €kWh (alle ore 4), mentre il massimo ha raggiunto 0,1732 €kWh (alle ore 9). Le ore più economiche per il consumo di energia sono risultate quelle notturne e della prima mattina (in particolare tra l’1 e le 6), mentre il picco di costo si è verificato nella fascia mattutina tra le 8 e le 10. Questo andamento evidenzia l’importanza di una gestione attenta dei consumi, soprattutto per chi ha contratti indicizzati al PUN. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Il prezzo del PUN oggi: andamento e variazioni orarie

Ultime notizie su Prezzo Unico Nazionale

Argomenti discussi: PUN gennaio 2026: valore, fasce e impatto su aziende e PMI; Aggiornamento indici PUN luce e PSV gas, Venerdì 30 gennaio 2026; PUN luce e PSV gas 5 febbraio: il prezzo del gas torna a salire; Luce e gas costano di più, per gli italiani bolletta salata in arrivo.

PUN in crescita a inizio 2026: per difendersi dai rincari è il momento di bloccare il prezzo?Il 2026 si è aperto con cattive notizie per i consumatori italiani: il PUN, infatti, continua a salire spingendo all’insù anche le bollette della luce. key4biz.it

Elettricità, prezzo all’ingrosso in aumento. Il fisso è la soluzione?Gennaio si è aperto con un sostenuto rialzo del prezzo all’ingrosso dell’elettricità: per trovare un livello simile del PUN dobbiamo tornare indietro di quasi un anno. key4biz.it

