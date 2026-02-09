Il gruppo teatrale Dimidimitri al Pellico di Trecate con Chez Dimi

Sabato sera il teatro Pellico di Trecate si riempie per uno spettacolo speciale. Il gruppo teatrale Dimidimitri porta in scena

Sabato 21 febbraio alle 21 grande al teatro Pellico di Trecate protagonista il gruppo teatrale Dimidimitri che presenta il suo grande successo "Chez Dimi".Rappresentato in oltre 120 repliche anche in Europa (Polonia, Francia, Rep. Ceca, Svizzera) e Oltreoceano (Stati Uniti), "Chez Dimi" è un.🔗 Leggi su Novaratoday.it

Approfondimenti su Trecate Pellico

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Il Pellico per Voi . Dimidimitri - Chez Dimì Sabato 21 febbraio - ore 21 . Online su @liveticket_it i biglietti per lo spettacolo . #ilpellicoperte #teatro #dimidimitri #chezdimi @dimidimitri_circo_e_teatro facebook