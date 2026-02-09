i libri scelti da internazionale

Questa settimana, Internazionale propone due libri:

Il romanzo d’esordio della statunitense Alexis M. Smith si dipana in delicati collegamenti di pensiero lineare, espressi (per lo più) con frasi ingannevolmente semplici. A parlare è la protagonista, Isabel, nata come l’autrice nel Pacific Northwest e cresciuta in Alaska con la sorella maggiore. Isabel sogna Amsterdam, “anche se non c’è mai stata e probabilmente non ci andrà mai”. Isabel crede che lì tutto sia perfetto. La storia copre apparentemente un solo giorno, ma i ricordi di Isabel risalgono all’infanzia, con episodi intermedi come un viaggio in campeggio, un incontro con un’astrologa e un’esperienza decisiva davanti a un immenso ghiacciaio. 🔗 Leggi su Internazionale.it

Il codice dell'illusionista - Camilla Läckberg

