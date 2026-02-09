Gli incontri con i malati rimangono un’esperienza che cambia davvero le persone. Giulia Gabrieli aveva ragione: molti hanno paura della sofferenza e della malattia, e spesso evitano di affrontarla. In questi incontri, invece, si vede come il contatto diretto possa aprire gli occhi e far capire che, dietro la sofferenza, ci sono storie di vita e umanità. È un modo per scoprire che anche nei momenti difficili si può trovare forza e speranza.

IL COMMENTO. Giulia Gabrieli scriveva: «Il fatto e? che la gente ha paura della malattia, della sofferenza. Ci sono molti malati che restano soli, tutti i loro amici spariscono, spaventati. Non bisogna avere paura! E? proprio questo allontanamento che mette timore a noi malati. Se invece gli altri ci stanno vicino, ci vengono accanto, ci mettono una mano sulla spalla e ci dicono: “Dai che ce la fai!”, e? quello che ci da? la forza di andare avanti». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Gli incontri con i malati, una scuola di umanità

Approfondimenti su Malati Scuola

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Dialogo sulla speranza - con Vito Mancuso, Armando Punzo e Rossella Menna.

Ultime notizie su Malati Scuola

Argomenti discussi: Proseguono gli incontri con i cittadini di San Lorenzo e Punta dell’Est; Nuovo Piano regionale Politiche sociali: al via gli incontri sui territori; Proseguono gli incontri nel territorio: a Scaltenigo presentato l’aggiornamento del Piano di Protezione Civile e fatto il punto sulle opere pubbliche realizzate e in corso; Coldiretti Brescia sempre sul territorio: al via gli incontri economico-sindacali con i soci - Radio Bruno.

Gli incontri con i malati, una scuola di umanitàGiulia Gabrieli scriveva: «Il fatto è che la gente ha paura della malattia, della sofferenza. Ci sono malati che restano soli» ... ecodibergamo.it

Aifa si apre al dialogo con gli stakeholder. Al via incontri in trasparenza con aziende, società scientifiche e associazioni pazientiPresentata oggi l'iniziativa Aifa incontra che prevede regole precise per richiedere gli incontri con l'ente regolatorio dei medicinali italiano, che punta a migliorare la comunicazione con i ... quotidianosanita.it

Continuano gli incontri con gli studenti per informarli e promuovere l' iscrizione a IBMDR - Registro Italiano dei Donatori di Midollo Osseo. Perché i giovani sono il presente e il futuro del dono, della solidarietà e la speranza di rinascita per tanti malati in attesa facebook