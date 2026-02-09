Giornale radio del pomeriggio lunedì 9 febbraio

Questa sera il giornale radio del pomeriggio si apre con le notizie di oggi. La cronaca riporta un incendio scoppiato in un quartiere di Milano, che ha provocato una decina di feriti. I vigili del fuoco sono ancora sul posto per domare le fiamme e chiarire le cause. Nel frattempo, in politica si parla di una nuova legge che potrebbe entrare in vigore nei prossimi mesi. La nostra redazione seguirà gli sviluppi e vi terrà aggiornati.

Questo articolo proviene da LaPresse.

