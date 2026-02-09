Fulmine colpisce e distrugge la cupola della chiesa a Moliterno tra Basilicata e Campania

Un fulmine ha colpito la cupola della chiesa a Moliterno, tra Basilicata e Campania. La saetta ha causato danni alla struttura, che ora dovrà essere ricostruita. Fortunatamente, nessuno si è fatto male, ma la chiesa resterà chiusa fino a nuovo avviso. Il sindaco Rubino promette che ricostruiranno tutto. La comunità si prepara a affrontare questa riparazione, mentre i tecnici valutano i danni.

