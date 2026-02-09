Fulmine colpisce e distrugge la cupola della chiesa a Moliterno tra Basilicata e Campania
Un fulmine ha colpito la cupola della chiesa a Moliterno, tra Basilicata e Campania. La saetta ha causato danni alla struttura, che ora dovrà essere ricostruita. Fortunatamente, nessuno si è fatto male, ma la chiesa resterà chiusa fino a nuovo avviso. Il sindaco Rubino promette che ricostruiranno tutto. La comunità si prepara a affrontare questa riparazione, mentre i tecnici valutano i danni.
Paura a Moliterno: non ci sono feriti, ma la chiesa resterà chiusa. Il sindaco Rubino: "Ricostruiremo tutto".🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Moliterno Chiesa
Fulmine colpisce la cupola dell'abbazia a Capannoli: paura e crolli
Maltempo in Toscana: fulmine colpisce la cupola dell’abbazia di San Bartolomeo a Capannoli
Ultime notizie su Moliterno Chiesa
Fulmine colpisce e distrugge la cupola della chiesa a Moliterno, tra Basilicata e CampaniaPaura a Moliterno: non ci sono feriti, ma la chiesa resterà chiusa. Il sindaco Rubino: Ricostruiremo tutto Un fulmine ha squarciato la cupola della Chiesa Madre di Moliterno, al confine tra Basilica ... fanpage.it
Fulmine colpisce e distrugge il campanile di Moliterno in BasilicataUn fulmine l’ha colpita la chiesa madre a Moliterno, in Basilicata, al confine con Montesano sulla Marcellana. Danni importanti al campanile con una voragine che si è aperta ... ilmattino.it
Un fulmine colpisce la Chiesa madre di Moliterno: chiusa la parrocchia per motivi di sicurezza - News x.com
Fulmine colpisce la cupola: danneggiata la parrocchia di Moliterno durante un temporale nella giornata di ieri. Sono state sospese provvisoriamente le celebrazioni in attesa della messa in sicurezza. Erminio Cioffi facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.