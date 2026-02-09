Festival di Sanremo 2026 | la guida ai concerti torinesi dei 30 big di Carlo Conti

A Torino, i preparativi per i concerti dei 30 big di Sanremo sono già in corso. Carlo Conti ha annunciato i nomi dei partecipanti e ora l’atmosfera si scalda. I fan aspettano con ansia di scoprire chi salirà sul palco e come si svolgeranno le serate. La città si prepara ad accogliere uno degli eventi musicali più attesi dell’anno.

C'è grande attesa per la 76ª edizione del Festival di Sanremo e il sipario sui protagonisti ha iniziato ad alzarsi: Carlo Conti, alla guida della kermesse per la quinta volta in qualità di conduttore e direttore artistico, lo scorso dicembre ha svelato i nomi dei trenta big in gara, dando il via.🔗 Leggi su Torinotoday.itImmagine generica

Carlo Conti ha finalmente svelato i titoli delle canzoni dei 30 Big in gara (e dei 4 giovani) al Festival di Sanremo 2026, in onda dal 24 al 28 febbraio

