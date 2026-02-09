Dani Olmo torna alle sue origini con una versione Flashback del suo stesso videogioco, che lo vede valutato 89. Il talento spagnolo, oggi al Barcellona, ripercorre i suoi primi passi e la sua crescita tecnica, in un aggiornamento che celebra il suo percorso.

Il talento spagnolo del Barcellona riceve una versione Flashback da 89 OVR, celebrando i suoi inizi e la sua ascesa tecnica. Questa carta è un vero “coltellino svizzero” per l’attacco, capace di ricoprire più ruoli con una qualità nel palleggio fuori dal comune. Analisi della Carta: Fantasia e Inserimenti. Dani Olmo si distingue per un Dribbling (91) sopraffino che, unito a un ottimo valore di Tiro (89), lo rende letale sulla trequarti. Duttilità di Ruolo: Può giocare come COC (CAM), CC (CM) o ATT (ST).. Ruoli PLUS PLUS (++): CC: Regista.. COC: Regista o Attaccante Ombra (perfetto per sfruttare il suo 89 di tiro). 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

FC 26 SBC Flashback Dani Olmo: Ritorno alle Origini



