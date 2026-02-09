Dall’autista al calzolaio ecco le 124 offerte di lavori nella bergamasca

Questa mattina i Centri per l’impiego di Bergamo hanno pubblicato 124 annunci di lavoro. Le offerte riguardano diversi settori e sono rivolte a persone con esperienze diverse. Da gennaio, molte aziende cercano ancora personale, e i posti disponibili restano molti. La speranza è che questa nuova ondata di assunzioni aiuti chi cerca un’occupazione stabile.

OCCUPAZIONE. Dal 19 gennaio attivi 124 annunci di lavoro nei dieci Centri per l’impiego della Provincia di Bergamo. Tutte le offerte sono consultabili e filtrabili sulla nuova piattaforma online provinciale. Torna il consueto riepilogo delle opportunità occupazionali disponibili sul territorio. Si ricorda che tutte le offerte sono consultabili anche sulla nuova piattaforma online, che permette di cercare gli annunci in modo semplice e veloce, filtrarli in base alle proprie esigenze, approfondire i dettagli e candidarsi direttamente. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Al lunedì 12 gennaio, nei centri per l'impiego della Provincia di Bergamo sono presenti 120 offerte di lavoro.

