Dal Mar Ionio riemerge una nave romana carica di garum la salsa di pesce amata dagli imperatori Scoperta archeologica senza precedenti

La scoperta di una nave romana carica di garum nel Mar Ionio ha sorpreso gli archeologi. La nave, affondata secoli fa, trasportava questa salsa di pesce tanto apprezzata dagli imperatori romani. Gli scavi hanno portato alla luce un pezzo di storia che ancora oggi affascina, con il suo carico originale e i dettagli ben conservati sul fondo del mare.

Il Mar Ionio ha deciso di regalarci una storia che porta il profumo del mare e dell’Impero romano, e a raccontarcela è una nave che trasportava garum affondata secoli e secoli fa lungo le rotte del Mediterraneo. Ma quella che ci narra non è soltanto il ricordo di un’epoca passata e gloriosa per Roma, ma è anche un capitolo di vita quotidiana, che passa anche e per forza da uno dei condimenti più amati dai latini. LEGGI ANCHE: Zhanna Kadyrova: «L’Ucraina è viva e continua a creare cultura» Dal Mar Ionio riemerge un’antica nave romana che trasportava garum. Andiamo con ordine e partiamo dal principio.🔗 Leggi su Funweek.it

