Corpo in ombra | l’architettura dello sguardo nella nuova silloge di Giancarlo Stoccoro

Un nuovo libro di Giancarlo Stoccoro porta i lettori in un viaggio tra visibile e invisibile. Le sue poesie cercano di dare corpo al silenzio e di far emergere ciò che di solito resta nascosto. La sua scrittura diventa uno strumento per scoprire cosa si cela dietro le cose che vediamo e sentiamo ogni giorno.

Un viaggio poetico tra visibile e invisibile, dove la parola si fa maieutica e il silenzio trova finalmente un corpo. SANNICOLA (LE) – Esce per i tipi de I Quaderni del Bardo edizioni di Stefano Donno, la nuova opera del poeta e psichiatra Giancarlo Stoccoro: " Corpo in ombra ". Il volume, impreziosito in copertina da un'opera di Mauro Valsangiacomo e introdotto dalla prefazione di Laura Garavaglia, rappresenta un punto di svolta nella produzione dell'autore milanese. In questa raccolta, Stoccoro ingaggia una vera lotta "corpo a corpo " con l'invisibile. La sua poesia non si limita a descrivere la realtà, ma la fonda: lo sguardo smette di essere uno strumento biologico per trasformarsi in un atto di creazione ontologica.

