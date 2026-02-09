Oggi sono iniziate le prove orali del concorso per i docenti della scuola secondaria, bandito con il DDG n. 29392025. Le commissioni sono state formate e le lettere di avvio estratte, così si può finalmente partire con le prove. Molti candidati si preparano a affrontare questa fase, che si svolge in diverse scuole in tutta Italia. La prova orale rappresenta un passaggio fondamentale per capire chi entrerà in ruolo nel prossimo anno scolastico.

Concorso docenti secondaria bandito con DDG n. 29392025: al via le prove orali. Laddove sono state formate le commissioni e proceduto all'estrazione della lettera di avvio, si può formalmente dare avvio alle prove orali (e pratiche per le classi di concorso che le prevedono). L'articolo Concorso PNRR3 docenti secondaria, al via la PROVA ORALE. Ecco le convocazioni AGGIORNATO.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Concorso docenti PNRR3: la prova orale

Ultime notizie su PNRR3 Concorso

Argomenti discussi: Concorso PNRR3 docenti secondaria, al via la PROVA ORALE. Ecco le convocazioni [AGGIORNATO]; Concorso docenti PNRR3 scuola secondaria, voto minimo [AGGIORNATO AM30 e BB02]; Concorso docenti PNRR3: realizzare presentazioni efficaci con CANVA e Powerpoint; Concorso docenti PNRR3, il 2 febbraio ultimo giorno per sciogliere la riserva.

Concorso docenti PNRR3, il 2 febbraio ultimo giorno per sciogliere la riservaI docenti che hanno partecipato con riserva alla prova scritta del concorso PNNR3 indetto con DDG n. 2938/2025 per infanzia e primaria e DDG n. 2939/2025 per la scuola secondaria hanno tempo fino al 2 ... orizzontescuola.it

Concorso PNRR3: bando con posti per un triennio, ma in alcune classi di concorso si arriverà anche agli elenchi regionali. Pillole di Question TimeNel question time del 23 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Sonia Cannas ... orizzontescuola.it

Vi propongo una serie di materiali di studio per affrontare il concorso pnrr3, tra i tanti troverete anche degli esempi di lezione simulata per Adss e admm. Passate a dare un'occhiata facebook