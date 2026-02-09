Concorso docenti PNRR3 la lettera estratta per l’avvio delle prove orali AGGIORNATO

Oggi sono state rese pubbliche le lettere estratte per l’inizio delle prove orali del concorso docenti PNRR3. Le prove riguardano insegnanti di infanzia, primaria e secondaria, e si svolgeranno in base alle graduatorie pubblicate con i decreti DDG n. 29382025 e DDG n. 29392025. I candidati aspettavano questa comunicazione da settimane, ora sanno ufficialmente quando dovranno affrontare le prove orali.

Concorso docenti PNRR3 bandito con DDG n. 29382025 per infanzia e primaria e DDG n. 29392025 per la scuola secondaria: ecco le lettere estratte per l'avvio delle prove orali. Avvisi USR in aggiornamento.

