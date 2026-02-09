Come in 1984 di Orwell Milei apre l’ufficio contro le fake news per attaccare la stampa

Javier Milei apre ufficialmente un ufficio contro le fake news a Buenos Aires. Il presidente argentino ha deciso di mettere in piedi un ufficio speciale, chiamato Oficina de respuesta oficial, che si occuperà di verificare le notizie e contrastare la diffusione di informazioni false. La mossa ricorda il mondo di

Buenos Aires – Il presidente argentino Javier Milei ha istituito un ufficio governativo, denominato Oficina de respuesta oficial, con l’esplicito obiettivo di contrastare la disinformazione. Questa mossa, rivelata l’8 febbraio 2026, solleva però forti preoccupazioni tra giornalisti e organizzazioni non governative, che vedono nell’iniziativa un tentativo di esercitare pressioni sulla stampa critica nei confronti dell’esecutivo. L’ufficio, secondo quanto riportato, prenderà di mira testate nazionali come “El Clarín” e i suoi giornalisti. L’istituzione dell’Oficina de respuesta oficial rappresenta un punto di svolta nella gestione della comunicazione governativa sotto la presidenza Milei.🔗 Leggi su Ameve.eu

