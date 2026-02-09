Come faccio ad amarmi davvero? Ecco 5 consigli che arrivano dalla filosofia orientale

La domanda su come amare se stessi è un tema che da sempre interessa molte persone. Ora, alcuni consigli arrivano direttamente dalla filosofia orientale, in particolare da Lao Tzu, il saggio cinese che ha scritto il Tao Te Ching. Sono semplici suggerimenti per chi cerca di capire come migliorare il rapporto con se stesso e vivere con più serenità.

La ricerca dell'amore per sé stessi è un viaggio che l'umanità compie da millenni. Tra le voci più autorevoli del passato spicca quella di Lao Tzu, l'antico saggio cinese fondatore del Taoismo e autore del celebre Tao Te Ching. Secondo il suo pensiero, la vita non dovrebbe essere una lotta faticosa, ma dovrebbe assomigliare al corso di un fiume: un'entità che avanza con serenità, seguendo il proprio alveo naturale senza sforzo e senza opporre resistenza agli ostacoli. Amarsi davvero, in questa prospettiva, significa entrare nel "Flusso" (il Tao). Non si tratta di lasciarsi trascinare passivamente dagli eventi, ma di imparare a prendere decisioni consapevoli accettando al contempo la direzione naturale della nostra esistenza.

