Classifica marcatori Serie A 2025-2026 | i goleador del campionato
Mateo Retegui si conferma il re dei bomber in Serie A anche questa stagione. Con 25 gol, guida la classifica marcatori del campionato 2025-2026, mentre le prime posizioni restano molto combattute. I tifosi sono già in attesa di scoprire chi riuscirà a superarlo e a conquistare il titolo di miglior goleador.
Mateo Retegui, con 25 gol, ha vinto la classifica marcatori della Serie A 2023-2024. Ecco la graduatoria 'LIVE' della stagione 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
CLASSIFICA MARCATORI SERIE A 2025-2026#calcio #funamboli #seriea #fabrizioromano
Classifica Marcatori Serie A 2025/2026Scopri la Classifica Marcatori di Serie A aggiornata in tempo reale: leggi chi comanda la classifica dei capocannonieri e tutte le statistiche dei Bomber. sport.virgilio.it
Classifica marcatori Serie A/ Lautaro Martinez, capocannoniere con allungo (24^ giornata, 6 febbraio 2026)Classifica marcatori Serie A: nell'ultimo turno Lautaro Martinez ha allungato sulla concorrenza, cosa succederà nella 24^ giornata? ilsussidiario.net
Nessun cambiamento e nessun sorpasso: c’è sempre Sipos al primo posto della classifica marcatori del Girone A #SerieCSkyWifi facebook
#Lautaro raggiunge #Boninsegna al terzo posto della classifica dei marcatori dell' #Inter di tutti i tempi. x.com
