Ci sono le Olimpiadi | come muoversi in valle? Tutti i consigli

Con l’avvio dei Giochi Olimpici, la Protezione Civile ha messo in campo un piano speciale per la mobilità. Le autorità hanno predisposto misure per facilitare gli spostamenti e limitare i disagi, sia per chi partecipa alle gare sia per i residenti. Per chi si muove in valle, ci sono regole e consigli pratici da seguire, per evitare code e problemi di traffico.

Con l'inizio dei Giochi Olimpici hanno preso piede il piano mobilità e il piano trasporti elaborati dalla Protezione Civile per garantire la massima sicurezza a chi vuole accedere ai siti olimpici e ridurre al minimo i disagi per i residenti e per coloro che non sono interessati alle gare.

