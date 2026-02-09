CANALE 5 | DOPO ZELIG TOCCA A TARATATA CON BONOLIS ACCENDERE IL LUNEDÌ SERA

Questa sera, su Canale 5, torna la musica in prima serata con “Taratata”. Paolo Bonolis conduce lo show, che promette di portare sul palco artisti e canzoni, dopo il successo di “Zelig”. L’appuntamento è fissato per lunedì 9 febbraio, e i telespettatori sono già pronti a scoprire cosa riserverà questa nuova puntata.

Lunedì 9 febbraio, in prima serata su Canale 5, arriva " Taratata ", il grande show che mette al centro la musica, condotto da Paolo Bonolis. Due serate evento pensate per celebrare il valore autentico delle performance dal vivo e l'emozione dell'incontro tra grandi artisti. Un allestimento scenografico di grande impatto, con un palco centrale, cuore pulsante della trasmissione che celebra la musica in tutte le sue forme: esibizioni straordinarie, duetti inediti e momenti esclusivi vedranno protagonisti dodici tra i più amati interpreti della scena italiana. Sul palco della ChorusLife Arena di Bergamo si alterneranno Alessandra Amoroso, Annalisa, Biagio Antonacci, Luca Carboni, Gigi D'Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, Ligabue, Fiorella Mannoia, Negramaro, Max Pezzali. Taratata torna in onda su Canale 5 con la conduzione di Paolo Bonolis, dopo quasi 25 anni dall'ultima edizione trasmessa su Rai 1. È fondamentale per me mantenere questa scelta, consentendo agli artisti di esprimersi al meglio nel loro ambiente naturale", spiega Paolo Bonolis, raccontando cosa distingue davvero la nuova edizione di Taratata, che torna su Canale 5 dopo un quarto di se

