Campobello di Licata avrà un nuovo pediatra | incarico urgente entro il mese
Questa mattina si è tenuta una riunione urgente a Canicattì per trovare un pediatra a Campobello di Licata. Le autorità hanno deciso di assegnare un incarico temporaneo entro la fine del mese, dopo le difficoltà nel garantire un medico di fiducia ai bambini del paese. La situazione è diventata ormai insostenibile, e ora si aspettano le soluzioni definitive.
Si è svolta oggi, lunedì 9 febbraio, nella sede della direzione del distretto sanitario di Canicattì, una conferenza di servizi convocata per affrontare la carenza del pediatra di libera scelta nel territorio di Campobello di Licata. All’incontro hanno preso parte il sindaco Vito Terrana, il.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
