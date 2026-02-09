Campobello di Licata avrà un nuovo pediatra | incarico urgente entro il mese

Questa mattina si è tenuta una riunione urgente a Canicattì per trovare un pediatra a Campobello di Licata. Le autorità hanno deciso di assegnare un incarico temporaneo entro la fine del mese, dopo le difficoltà nel garantire un medico di fiducia ai bambini del paese. La situazione è diventata ormai insostenibile, e ora si aspettano le soluzioni definitive.

