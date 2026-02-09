La stagione del Milan si riapre con molte incognite. Allegri lavora duro per preparare la squadra, che punta a entrare in Champions. La corsa al primo posto dell’Inter resta un’ipotesi concreta, anche se difficile. I rossoneri vogliono sfruttare ogni occasione per avvicinarsi e, perché no, magari sorprendere. La strada è lunga, ma la voglia di provarci non manca.

La montagna da scalare è ripida. E l’obiettivo primario dichiarato resta un piazzamento Champions. Ma, quanto meno, la tentazione di dare l’assalto al primo posto dell’Inter, per provare a cucirsi sul petto (a sorpresa) la seconda stella, c’è. Al momento, -8 con una gara in più per i cugini. Ma da qui al derby previsto nel fine settimana dell’8 marzo, il margine per tentare l’aggancio esiste. Per tre ragioni almeno. Il calendario, sulla carta, è favorevole. Il Diavolo ha riposato dopo il tris del Dall’Ara (tre giorni di stop concessi da Massimiliano Allegri) e avrà “solo” quattro partite prima di trovarsi di fronte Lautaro e compagni: venerdì all’Arena Garibaldi il Pisa (20. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calendario, Allegri, rientri. Milan: ecco le armi d’assalto

Approfondimenti su Milan Inter

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Milan Inter

Argomenti discussi: Bologna-AC Milan, Serie A Enilive 2025/2026: la conferenza stampa della vigilia di Mister Allegri; Milan, gli indisponibili e squalificati per la prossima giornata | DAZN News IT; Allegri: 'Recuperare Gimenez sarà un acquisto'; Milan, le ultime su Leao, Saelemaekers e Pulisic in vista del Bologna.

Milan, Allegri approfitta del calendario e dà 3 giorni liberi alla squadra: infortunati al lavoroApprofittando del calendario, che terrà il Milan lontano dal campo fino a venerdì 13 febbraio, Massimiliano Allegri ha deciso di concedere,. tuttomercatoweb.com

Bologna-Milan, Allegri: Mateta? Il nostro acquisto sarà il recupero di GimenezLeggi su Sky Sport l'articolo Bologna-Milan, Allegri: 'Mateta? Il nostro acquisto sarà il recupero di Gimenez' ... sport.sky.it

Prosegue il programma del bomber rossonero per tornare in campo Lo staff di Allegri ha segnato una data sul calendario Leggete di più nel link nei commenti facebook

MEDIASET - Milan, il calendario sorride ad Allegri, la corsa verso il derby con l'Inter ift.tt/C5TheAu x.com