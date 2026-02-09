Calendario Allegri rientri Milan | ecco le armi d’assalto

La stagione del Milan si riapre con molte incognite. Allegri lavora duro per preparare la squadra, che punta a entrare in Champions. La corsa al primo posto dell’Inter resta un’ipotesi concreta, anche se difficile. I rossoneri vogliono sfruttare ogni occasione per avvicinarsi e, perché no, magari sorprendere. La strada è lunga, ma la voglia di provarci non manca.

La montagna da scalare è ripida. E l’obiettivo primario dichiarato resta un piazzamento Champions. Ma, quanto meno, la tentazione di dare l’assalto al primo posto dell’Inter, per provare a cucirsi sul petto (a sorpresa) la seconda stella, c’è. Al momento, -8 con una gara in più per i cugini. Ma da qui al derby previsto nel fine settimana dell’8 marzo, il margine per tentare l’aggancio esiste. Per tre ragioni almeno. Il calendario, sulla carta, è favorevole. Il Diavolo ha riposato dopo il tris del Dall’Ara (tre giorni di stop concessi da Massimiliano Allegri) e avrà “solo” quattro partite prima di trovarsi di fronte Lautaro e compagni: venerdì all’Arena Garibaldi il Pisa (20. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

