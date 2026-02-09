Bonus Sport Boom di richieste

L’amministrazione comunale di Liscate ha registrato un vero e proprio boom di richieste per il Bonus Sport. La prima edizione del contributo di 100 euro a favore dei giovani che praticano sport ha incontrato un grande successo. Centinaia di famiglie si sono messe in fila per ottenere il sostegno e favorire l’attività sportiva dei loro figli. La risposta della comunità ha superato ogni aspettativa, dimostrando quanto sia importante incentivare la pratica sportiva tra i più giovani.

Boom di richieste al Comune da parte dei giovani ‘aventi diritto’, un successo la prima edizione del Bonus Sport: prevedeva un contributo (100 euro a ragazzo o bambino) a sostegno della pratica sportiva dei giovani liscatesi. Per ottenere l’erogazione era sufficiente attestare l’iscrizione, per la stagione sportiva 2526, ad una attività sportiva, in comune o fuori. Bonus a ‘tariffa fissa’, dunque non in proporzione all’Isee, e replicabile in caso di famiglie con più figli. A fine termini risulta che più del 50% degli aventi diritto (bimbi o ragazzi dai 3 ai 15 anni) abbia fatto accesso al contributo, "un grande risultato, che indica alcune cose importanti – così Dario Giroli, assessore allo sport -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Bonus Sport. Boom di richieste Approfondimenti su Bonus Sport Bonus elettrodomestici, boom di richieste: app e sito in affanno Natale in arrivo: boom di richieste nel commercio Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. How To Handle Stock Market Crashes Ultime notizie su Bonus Sport Argomenti discussi: Bonus Sport. Boom di richieste; Padel Mania: oltre la racchetta, 5 segreti che non conoscevi; Dati Comscore: gli italiani passano più tempo online. Rainews fa boom sui social; Multa da 5.000 euro e squalifica annuale: Tifoso Albacete punito per banana a Vinícius. Bonus sport a Roma, voucher da 500 euro: boom di domande, ecco dove può essere utilizzatoOltre 14 mila domande pervenute - circa seimila in più dello scorso anno - di cui 12.512 per minori e altre 1.700 per persone con disabilità. Un successo anche oltre le previsioni, quindi, per i bonus ... ilmessaggero.it Bonus sport a Roma, voucher da 500 euro: boom di domande, ecco dove può essere utilizzatoIn totale l'amministrazione comunale ha stanziato 1,5 milioni di euro: il progetto è stato confermato per il terzo anno consecutivo, proprio con l'obiettivo di agevolare la pratica sportiva nella ... ilmessaggero.it Fisco: ora il 730 spia anche lo sport dei figli Il Fisco mette le mani sui bonus sport e grandi elettrodomestici. Una semplificazione che... facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.