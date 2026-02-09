Bari innamorata

Sabato pomeriggio, nel cuore di Bari Vecchia, si svolge un tour dedicato agli innamorati. Le strade antiche si riempiono di storie di passioni e promesse, tra leggende che si tramandano da generazioni e un’atmosfera che sembra sospesa nel tempo. Un’occasione per scoprire i segreti della città e vivere un momento speciale con chi si ama.

Bari InnamorataSabato 14 – ore 17.30Tra leggende, passioni e promesse eterneUn itinerario speciale dedicato agli innamorati, nel cuore di Bari Vecchia, dove amore e mistero si intrecciano da secoli. Tra archi medievali, vicoli senza tempo e piazzette nascoste, racconteremo storie di amori.

