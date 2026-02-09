Apertura esclusiva del Castello Marchione di Conversano
Domenica 15 febbraio il Castello Marchione di Conversano apre le sue porte per un evento speciale. Alle 10:30, il castello, che un tempo ospitava i Conti di Conversano, si mostra in modo esclusivo al pubblico. È un’occasione unica per visitare uno dei luoghi più affascinanti della zona, spesso nascosto tra le mura storiche della città.
