Almanacco | Martedì 10 Febbraio | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Martedì 10 febbraio, il calendario segna il 41° giorno dell’anno. Oggi si ricordano alcuni eventi e compleanni, mentre si celebra anche un santo. Mancano ancora 324 giorni alla fine del 2024.

1933 - Al tredicesimo round di un incontro di pugilato a New York, Primo Carnera mette K.O. Ernie Schaaf, uccidendolo 1942 – Glenn Miller riceve il primo Disco d'oro della storia per il brano Chattanooga Choo Choo. 1947 – L'Italia firma i Trattati di Pace di Parigi, con cui cede buona parte della Venezia Giulia alla Jugoslavia e Tenda e Briga alla Francia 1954 – Il presidente statunitense Dwight D.

Oggi, 3 febbraio, segnala il 34° giorno dell’anno nel calendario gregoriano.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Buona giornata con "l'Almanacco Quotidiano" de Il Cittadino Canadese! Oggi è martedì 3 febbraio 2026. SANTI DEL GIORNO: San Biagio – Vescovo e martire; San Celerino di Cartagine – Martire; San Simeone il Vecchio; Sant' Adelino di Celles – Abate; Sant