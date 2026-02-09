A tre mesi dal parto, Laura, 32 anni, si rivolge al medico lamentando una sensazione di pesantezza al pavimento pelvico, che si acuisce dopo lunghe camminate o molte ore in piedi. La donna ha partorito un bambino senza complicazioni, ma ora si chiede se questa fastidiosa sensazione sia normale. La causa potrebbe essere un indebolimento dei muscoli pelvici, un problema comune dopo il parto, che può richiedere esercizi specifici o altre cure.

Buongiorno dottore, ho partorito da tre mesi e il mio bimbo sta bene, ma da qualche settimana avverto una sensazione costante di pesantezza al pavimento pelvico, soprattutto quando cammino a lungo o sto molto in piedi. Durante il parto ho avuto una lacerazione di secondo grado senza complicazioni. Il mio medico dice che “è normale”, ma io ho paura che possa trattarsi di qualcosa di più impattante. Che visite dovrei fare? Basta un’ecografia? L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - “A tre mesi dal parto sento una sensazione di pesantezza al pavimento pelvico: è normale?”

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Città Metropolitana, Neri (Lega): A tre mesi dal voto una fiera delle clientele · ilreggino.it; Tre mesi di assedio. Il trauma collettivo di Minneapolis; Dopo il fallimento degli anti-TNF: ustekinumab e JAK-inibitori ridisegnano la seconda linea nella colite ulcerosa; Litorale romano, a tre mesi dall'estate resta l'incognita sugli stabilimenti: Niente apertura per chi non abbatte gli abusi.

Don Riccardo Robella a tre mesi dall'incidente saluta i parrocchiani di NichelinoNel video della web tv della Santissima Trinità di Nichelino il cappellano del Torino FC si mostra in buone condizioni e ringrazia per le preghiere. Sono in fase di ripresa e lentamente ma costanteme ... rainews.it

Litorale romano, a tre mesi dall'estate resta l'incognita sugli stabilimenti: Niente apertura per chi non abbatte gli abusiNel consiglio straordinario richiesto dal municipio X l'assessore al patrimonio ha annunciato il pugno duro sugli abusi. Manca però ancora il Piano (PUA) che trasformerà il lungomare di Roma ... romatoday.it

`: Un assegno di 413 euro per cinque mesi per le cittadine con un ISEE inferiore a 20.668,26 che hanno partorito un figlio negli ultimi sei mesi, lo hanno adottato o lo hanno avuto in affidamento. Per r - facebook.com facebook