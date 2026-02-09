? LIVE! Atalanta-Cremonese 0-0 tutti gli aggiornamenti in diretta

Inizia senza reti il match tra Atalanta e Cremonese. Al momento, nessuna delle due squadre riesce a trovare la via del gol. La partita si gioca su ritmi intensi, con occasioni che si succedono da entrambe le parti. Gli allenatori osservano attentamente, pronti a cambiare strategia se il risultato dovesse rimanere invariato. I tifosi sugli spalti sperano in un guizzo decisivo, mentre il punteggio rimane fermo sullo 0-0.

Atalanta-Cremonese 0-0. Marcatori: – Atalanta (3-4-3): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, Pasalic, Ederson, Zalewski; Samardzic, Krstovic, Raspadori. A disp. Sportiello, Rossi, Kossounou, Hien, Bellanova, Bakker, Bernasconi, Musah, Kamaldeen, Scamacca. All. Palladino Cremonese (3-5-2): Audero; Ceccherini, Baschirotto, Luperto; Barbieri, Thorsby, Grassi, Maleh, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. A disp. Silvestri, Nava, Folino, Terracciano, Pavesi, Floriani Mussolini, Payero, Zerbin, Sanabria, Moumbagna, Djuric. All. Nicola Arbitro: Piccinini Ammoniti: – Espulsi: – Note: – Gli aggiornamenti in diretta.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Alle 18:30 si gioca la sfida tra Atalanta e Cremonese.

