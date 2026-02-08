Visite a Palazzo Chigi | calendario aggiornato modalità di prenotazione e curiosità sul palazzo

Palazzo Chigi torna ad accogliere i visitatori con il suo calendario aggiornato. Le visite guidate sono di nuovo disponibili, e chi vuole entrare può prenotare seguendo le nuove modalità. Durante i tour, si può scoprire la storia e l’arte di uno dei luoghi più rappresentativi del potere italiano. La sede della Presidenza della Repubblica apre le sue porte, permettendo ai cittadini di conoscere meglio il palazzo e le sue curiosità.

Palazzo Chigi, sede della Presidenza del Consiglio dei Ministri, apre regolarmente le sue porte ai cittadini attraverso visite guidate che permettono di scoprire la storia, l'arte e gli ambienti di uno dei luoghi istituzionali più importanti d'Italia. Le visite si tengono un sabato al mese, da ottobre a giugno, con accessi programmati tra le 9:30 e le 13:00. Le visite guidate durano circa 40 minuti e consentono l'accesso a gruppi di 40 persone per turno, con ingressi cadenzati ogni 30 minuti.

