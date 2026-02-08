Treni un nuovo sciopero di 24 ore in programma a febbraio

A febbraio i treni si fermano di nuovo. L’assemblea nazionale del Pdm e del Pdb ha deciso uno stop di 24 ore che coinvolgerà tutto il trasporto ferroviario. Lo sciopero è previsto per sabato 28 febbraio e rischia di creare disagi ai pendolari che ogni giorno usano le ferrovie. Le proteste sono arrivate dopo settimane di tensione tra le sigle sindacali e le aziende del settore.

A scioperare è il personale di macchina e di bordo del Gruppo Ferrovie dello Stato. Possibili disagi anche per i pendolari novaresi e del Vco L'agitazione è stata indetta dall'Assemblea nazionale Pdm e Pdb ed è in programma per l'intera giornata di sabato 28 febbraio. A scioperare, questa volta, sarà il personale di macchina e di bordo del Gruppo Ferrovie dello Stato. Secondo quanto pubblicato sul sito del Ministero dei Trasporti, i treni saranno a rischio dalle 21 del 27 alla stessa ora del 28 febbraio. Durante lo sciopero potranno quindi verificarsi disservizi al servizio di trasporto ferroviario.🔗 Leggi su Novaratoday.it

Sciopero dei trasporti, febbraio nero per treni, aerei e bus. Tutte le date a rischio in Italia: oggi Lombardia e LazioSi inizia oggi con Lombardia e Lazio, ma sono una ventina le agitazioni proclamate per le prossime settimane. Stop di 24 ore in tutta Italia il 16 e tra i l 27 e il 28. Il 6 si fermano i portuali ... quotidiano.net

Scioperi, febbraio nero per i trasporti: treni, aerei bus e metro, tutte le date delle protesteSono 26 gli scioperi proclamati, di cui sei nazionali. Aerei e treni fermi il 16, 27 e 28 febbraio. Il 6 febbraio si ferma anche il trasporto marittimo ... adnkronos.com

